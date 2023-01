César Neves assume a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

Da Redação

César Neves assumiu nesta terça-feira (31) o cargo de secretário de Estado da Saúde. Ele era diretor-executivo da Sesa e chegou a ser secretário em 2022. Ele substitui Beto Preto, que assumirá mandato como deputado federal. O decreto de nomeação foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Vamos dar continuidade ao trabalho, seguindo as diretrizes do governador Ratinho Junior, buscando a regionalização e descentralização dos serviços do Sistema Único de Saúde no Paraná”, disse Neves. Médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Neves também já atuou como chefe de gabinete da Sesa.

Beto Preto, que também é médico, destacou o trabalho realizado ao longo da primeira gestão. Entre 2019 e 2022 os investimentos em Atenção Primária alcançaram cerca de R$ 2 bilhões, recursos usados para estrutura de UBS, obras e equipamentos.

"Enfrentamos o maior desafio da história recente com a pandemia e conseguimos alcançar êxito trabalhando com parcerias. Assim terminamos a construção de três hospitais regionais e levamos UTIs para municípios que nunca tiveram. Em paralelo, implementamos o Samu em 100% do Paraná, fizemos a maior aquisição de veículos para a Estratégia Saúde da Família da história e reservamos recursos para construir 11 Ambulatórios Médicos de Especialidades. São grandes projetos para o futuro do Estado", afirmou.

