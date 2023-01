César Menotti & Fabiano abre programação de shows no Litoral

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os shows do projeto acontecem toda sexta e sábado até o dia 2 de fevereiro

Os palcos das estruturas montadas para o Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, serão inaugurados nesta sexta-feira (6) em grande estilo pelas duplas de sucesso César Menotti & Fabiano e Jeann & Julio. Os cantores se apresentam às 20 horas e a entrada é gratuita. Os shows do projeto acontecem toda sexta e sábado até o dia 2 de fevereiro. Confira a programação completa AQUI.

continua após publicidade .

CÉSAR MENOTTI & FABIANO

Pioneiros no gênero sertanejo universitário, César Menotti & Fabiano lançaram o primeiro disco em 2004. Um ano depois, assinaram contrato com a gravadora Universal Music e lançaram o projeto “Palavras de Amor”, que saiu em CD e DVD. O trabalho apresenta sucessos como “Caso Marcado” e “Leilão”, além de releituras de compositores e duplas de diferentes épocas. A projeção veio mesmo em 2005 com o CD “Palavras de amor” (ao vivo) que trouxe hits como “Leilão”, “Anjo” e “Palavras de Amor”.

Em 2009 a dupla recebeu o Grammy Latino na categoria melhor álbum de música romântica com o CD “Com você”. A popularidade da dupla rendeu outros prêmios, indicações e shows no Exterior. Sucessos como “Ciumenta”, “Bandido do amor” e “Se fosse eu”, aliados ao carisma da dupla, fazem com que César Menotti & Fabiano sejam classificados como um dos melhores do segmento, atraindo públicos de diversas faixas etárias.

continua após publicidade .

JEANN & JULIO

Outra dupla que promete animar a plateia no Verão Maior Paraná é Jeann & Julio, que começou a carreira em 2008 em bares e casas noturnas de Londrina e região, no Norte do Estado. Com a gravação do primeiro CD “Jeann & Julio 100% ao vivo'', a dupla começou a chamar atenção pelo talento, carisma e identidade vocal. Não demorou muito para algumas canções virarem trilha sonora em baladas e novelas.

Os hits “Baladeira”, “Besteirinha” e o “Creme do Verão” foram os divisores de água na carreira. Com o sucesso do primeiro CD, a dupla começou a romper barreiras. Em 2014 lançou a música “Beudo Apaixonado” com participação especial do cantor Cristiano Araújo, marcando uma nova fase. Em 2016, o CD/DVD comemorativo dos nove anos de carreira trouxe o sucesso “Isso Cê Num Conta”, sendo uma das três músicas mais executadas nas rádios do Brasil. O hit atingiu todos os públicos e chegou a todas as faixas etárias, sendo melodia constante na boca do público.

SHOWS DE SÁBADO

No sábado (7), a dupla Jeann & Julio viajará alguns quilômetros para se apresentar ao público no palco de Matinhos. No mesmo horário, o palco de Pontal do Paraná recebe outro grande sucesso nacional: a dupla Edson & Hudson.

continua após publicidade .

Os irmãos Edson & Hudson nasceram no circo e foi no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson & Hudson. Os anos de luta foram recompensados em 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravaram e até o que tinha sido registrado anteriormente se transformou em sucesso.

A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início a uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock and roll.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

Serviço:

Sexta-feira, às 20 horas

César Menotti & Fabiano (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

continua após publicidade .

Jeann & Julio (Palco Pontal do Paraná – (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, às 20 horas

Jeann & Julio (Palco Matinhos)

Edson & Hudson (Palco Pontal do Paraná)

Siga o TNOnline no Google News