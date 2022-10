Cervo é resgatado após mãe ser morta por caçadores no PR; veja o vídeo

Da Redação

Conforme informações da Força Verde, o animal silvestre foi encontrado com ferimentos na cabeça

Um pequeno filhote de cervo foi resgatado, nesta sexta-feira (28), após a sua mãe ter sido morta vítima de caçadores. O animal foi encontrado pela Polícia Ambiental do Paraná, na cidade de Assai, região Norte do Estado.

Conforme informações da Força Verde, o animal silvestre foi encontrado com ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado até a Defesa Civil do município. Assista um vídeo do bichinho no final da matéria.

Por fim, o filhote foi levado para o hospital da Universidade Unifil, onde recebeu atendimento veterinário. O cervo foi alimentado e os ferimentos estão sendo tratados antes do seu retorno para seu habitat natural.

Maus-tratos, no Paraná



Um cachorro foi encontrado amarrado em uma árvore dentro de um matagal, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, após latir durante dois dias. O caso aconteceu no último domingo (23), e foi registrado em vídeo por um morador que encontrou o animal.

Nas imagens é possível ver o homem em cima de um barranco e, logo na sequência, o cachorro latindo enquanto estava amarrado em uma árvore. “Faz dois dias que estava escutando, aqui no meio do mato. O cachorro está aqui, coitadinho, amarradinho, abandonado”, disse.





Fonte: Informações do RicMais.

