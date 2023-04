Cerimônia marca posse de novo superintendente da PRF no Paraná

Da Redação

Nesta segunda-feira (3), o policial rodoviário federal Fernando César Oliveira participou da cerimônia que marcou a sua posse como dirigente máximo da PRF no estado do Paraná.

A cerimônia, realizada no auditório da sede da PRF, em Curitiba, contou com diversas autoridades, que prestigiaram a assunção da função pelo policial que, antes de ingressar na PRF, foi repórter da Agência Brasil, jornalista concursado na UFPR e assessor de imprensa em entidades sindicais, no Congresso Nacional e na Câmara Municipal de Curitiba, entre outros órgãos.

Graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e especialista em Comunicação Política pelo Departamento de Ciências Sociais, também da UFPR, antes de assumir a função de Superintendente, atuou no trecho da BR-116 entre Curitiba e a divisa com o estado de São Paulo.

Durante metade de sua carreira profissional na PRF, trabalhou diretamente na escala operacional, em postos policiais da região de Curitiba e litoral e, na área administrativa, foi chefe do Núcleo de Comunicação Social do órgão no estado, de 2017 a 2020.

Em sua fala, destacou a história da PRF, que deve ser preservada, com comprometimento e senso de responsabilidade. Frisou, também, a questão importante da redução dos índices de acidentalidade, com o resgate do papel da PRF, de segurança do trânsito. Fiscalizações orientadas com o uso de radares para coibir o excesso de velocidade terão a função de educar o motorista.

Em sua gestão, 33% das funções de Chefes de Delegacia serão ocupadas por mulheres que. Das nove, três Delegacias serão chefiadas por elas, demonstrando assim a capacidade e a qualidade de uma gestão focada em sua finalidade, que é a sociedade.

Disse também que serão aprimoradas a fiscalização de trânsito e o combate ao crime, com capacitação, inteligência e tecnologia.

Por fim, fez questão de deixar claro que todos são importantes e que em sua gestão, os esforços serão direcionados para os melhores resultados sejam a sua marca no Paraná.

O diretor-geral, Antônio Fernando Souza Oliveira, fez sua fala na valorização do efetivo policial, primando pelo bem estar físico e psicológico, com investimentos em capacitação, treinamento, com políticas voltadas para a assistência e valorização da carreira do policial.

