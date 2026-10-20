Cerca R$ 1 milhão em 'muamba' em ônibus é flagrada pela Receita e PF em Cambé

Produtos eram transportados irregularmente em um ônibus de turismo procedente de Foz do Iguaçu, que levava dez passageiros

Uma carga de mercadorias estrangeiras avaliada inicialmente em R$ 1 milhão foi apreendida pela Receita Federal (RFB) e pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (21), em Cambé (PR). Os produtos eram transportados irregularmente em um ônibus de turismo procedente de Foz do Iguaçu, que levava dez passageiros.

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Durante a fiscalização, as equipes encontraram mercadorias tanto no bagageiro quanto no salão de passageiros do veículo, sem a devida regularização fiscal e aduaneira.

Após a abordagem, o ônibus foi lacrado e encaminhado ao pátio da Receita Federal, onde será realizada a contagem dos produtos e a avaliação oficial do valor da carga.

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O motorista e os passageiros foram liberados após os procedimentos realizados no local. As mercadorias permaneceram retidas para a adoção das medidas administrativas.

A operação da Receita e da Polícia Federal faz parte das ações de combate ao contrabando e ao descaminho, crimes relacionados à entrada irregular de mercadorias no país e à sonegação de tributos.