Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
OPERAÇÃO

Cerca R$ 1 milhão em 'muamba' em ônibus é flagrada pela Receita e PF em Cambé

Produtos eram transportados irregularmente em um ônibus de turismo procedente de Foz do Iguaçu, que levava dez passageiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cerca R$ 1 milhão em 'muamba' em ônibus é flagrada pela Receita e PF em Cambé
Autor Foto: Divulgação

Uma carga de mercadorias estrangeiras avaliada inicialmente em R$ 1 milhão foi apreendida pela Receita Federal (RFB) e pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (21), em Cambé (PR). Os produtos eram transportados irregularmente em um ônibus de turismo procedente de Foz do Iguaçu, que levava dez passageiros.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a fiscalização, as equipes encontraram mercadorias tanto no bagageiro quanto no salão de passageiros do veículo, sem a devida regularização fiscal e aduaneira.

Após a abordagem, o ônibus foi lacrado e encaminhado ao pátio da Receita Federal, onde será realizada a contagem dos produtos e a avaliação oficial do valor da carga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O motorista e os passageiros foram liberados após os procedimentos realizados no local. As mercadorias permaneceram retidas para a adoção das medidas administrativas.

A operação da Receita e da Polícia Federal faz parte das ações de combate ao contrabando e ao descaminho, crimes relacionados à entrada irregular de mercadorias no país e à sonegação de tributos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão Cambé CONTRABANDO NOTÍCIAS Polícia Federal receita federal sonegação fiscal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV