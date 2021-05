Cerca de 742,9 mil doses de vacinas serão distribuídas no PR

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A partir desta terça-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde começa a distribuir 742.910 doses de vacinas contra o novo coronavírus para as 22 Regionais de Saúde. O montante soma um residual da 18ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, além do total da 19ª e 20ª pautas. Serão entregues imunizantes dos três laboratórios que atendem o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 até o momento.

As cidades de Londrina, Cascavel e Maringá irão receber 22.230 doses da vacina imunizante Comirnaty da Pfizer/BioNTech. São doses da 18ª pauta. O restante da farmacêutica norte-americana (45,6 mil doses) já foi enviado para Curitiba. Elas são destinadas a comorbidades/gestantes/puérperas.

Da 19ª pauta, serão mais 118 mil doses da AstraZeneca/Fiocruz destinadas para segunda dose (D2) de pessoas de 65 a 69 anos do esquema vacinal iniciado na 13ª pauta e 188.800 doses de CoronaVac para D2 para conclusão dos esquemas já iniciados. O Estado recebeu esses imunizantes na última quinta-feira (13).

Além disso, o Estado recebeu nesta segunda-feira (17) mais 374.100 doses da AstraZeneca/Fiocruz. Elas estão relacionadas no anexo da 20ª pauta de distribuição do governo federal. O Paraná aguarda para esta terça-feira (18) 39.780 doses da Pfizer/BioNTech.

“Pretendemos enviar todas essas doses para as Regionais de Saúde ainda esta semana, após a organização e separação dos lotes e quantitativos, para que a logística de distribuição aos municípios seja facilitada e o processo de imunização continue mais rapidamente em todo o Estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

OUTROS GRUPOS – Segundo a Secretaria de Saúde, a nova remessa possibilitará ajustes em grupos prioritários. Aproximadamente 145 mil doses de AstraZeneca/Fiocruz dessa 20ª pauta de 413.880 vacinas contra a Covid-19 serão destinadas para primeira dose (D1) dos seguintes grupos: trabalhadores da saúde (88 mil doses) que ainda não foram vacinados, trabalhadores da educação (22 mil doses) e pessoas com comorbidades e deficiência (33.532 doses).

As outras 229.100 doses do mesmo imunizante serão destinadas para D2 de pessoas de 60 a 64 anos e 65 a 69 anos seguindo a complementação do esquema vacinal iniciado na 13ª e 14ª pauta.

DISTRIBUIÇÃO – A distribuição das novas doses será feita com apoio das aeronaves do Governo do Estado, repetindo a logística adotada até o momento, e a expectativa é de vacinação acelerada nos próximos dias, uma vez que os grupos impactados já estão sendo imunizados. A Sesa já fez a divisão de doses por Regional de Saúde de parte das pautas (veja abaixo). Há uma indefinição ainda em relação ao novo lote da Pfizer, que chega nesta terça.

VACINAÇÃO – Quase 5 milhões de doses, incluindo as vacinas da Pfizer, já chegaram ao Paraná. Mais de 4 milhões já foram distribuídas e 3,2 milhões foram aplicadas. Segundo o Vacinômetro, até esta terça-feira foram aplicadas 2.145.274 como D1 e 1.109.785 como D2.

Confira o quantitativo das vacinas já definido por Regional de Saúde

18ª pauta – Pfizer

Curitiba – 45.630 (já entregues)

Cascavel – 7.020

Maringá – 9.360

Londrina – 5.850

19ª pauta

AstraZeneca/Fiocruz

1ª Paranaguá – 3.025

2ª Metropolitana – 35.215

3ª Ponta Grossa – 5.615

4ª Irati – 1.655

5ª Guarapuava – 4.385

6ª União da Vitória – 1.680

7ª Pato Branco – 2.750

8ª Francisco Beltrão – 3.945

9ª Foz do Iguaçu – 4.095

10ª Cascavel – 5.570

11ª Campo Mourão – 3.800

12ª Umuarama – 3.180

13ª Cianorte – 1.620

14ª Paranavaí – 2.935

15ª Maringá – 9.535

16ª Apucarana – 4.230

17ª Londrina – 11.160

18ª Cornélio Procópio – 2.865

19ª Jacarezinho – 3.260

20ª Toledo – 4.315

21ª Telêmaco Borba – 1.600

22ª Ivaiporã – 1.565

Total: 118.000

CoronaVac/Butantan

1ª Paranaguá – 7.630

2ª Metropolitana – 16.390

3ª Ponta Grossa – 6.460

4ª Irati – 810

5ª Guarapuava – 5.780

6ª União da Vitória – 1.070

7ª Pato Branco – 900

8ª Francisco Beltrão – 2.630

9ª Foz do Iguaçu – 1.130

10ª Cascavel – 430

11ª Campo Mourão – 800

12ª Umuarama – 780

13ª Cianorte – 480

14ª Paranavaí – 3.850

15ª Maringá – 3.940

16ª Apucarana – 9.840

17ª Londrina – 10.260

18ª Cornélio Procópio – 8.120

19ª Jacarezinho – 2.940

20ª Toledo – 3.820

21ª Telêmaco Borba - 3.370

22ª Ivaiporã – 1.150

Total: 92.580 – A outra parte dessa remessa da Coronavac será entregue numa outra distribuição.

20ª pauta

AstraZeneca/Fiocruz - D2

1ª Paranaguá – 5.955

2ª Metropolitana – 68.865

3ª Ponta Grossa – 11.135

4ª Irati – 3.205

5ª Guarapuava – 8.525

6ª União da Vitória – 3.275

7ª Pato Branco – 5.305

8ª Francisco Beltrão – 7.690

9ª Foz do Iguaçu – 8.080

10ª Cascavel – 10.755

11ª Campo Mourão – 7.345

12ª Umuarama – 6.085

13ª Cianorte – 3.105

14ª Paranavaí – 5.765

15ª Maringá – 18.260

16ª Apucarana – 8.115

17ª Londrina – 21.320

18ª Cornélio Procópio – 5.380

19ª Jacarezinho – 6.365

20ª Toledo – 8.310

21ª Telêmaco Borba – 3.215

22ª Ivaiporã – 3.045

Total: 229.100

AstraZeneca/Fiocruz - D1

1ª Paranaguá – 3.380

2ª Metropolitana – 42.860

3ª Ponta Grossa – 7.415

4ª Irati – 1.760

5ª Guarapuava – 5.370

6ª União da Vitória – 2.065

7ª Pato Branco – 3.420

8ª Francisco Beltrão – 4.290

9ª Foz do Iguaçu – 5.455

10ª Cascavel – 9.470

11ª Campo Mourão – 4.525

12ª Umuarama – 3.490

13ª Cianorte – 1.880

14ª Paranavaí – 3.825

15ª Maringá – 11.540

16ª Apucarana – 4.730

17ª Londrina – 13.825

18ª Cornélio Procópio – 3.300

19ª Jacarezinho – 3.850

20ª Toledo – 4.750

21ª Telêmaco Borba – 2.025

22ª Ivaiporã – 1.775

Total: 145.000