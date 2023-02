Cerca de 600 caixas de cigarros são apreendidas na PR-272

Da Redação

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM) e a Receita Federal do Brasil, apreenderam na manhã desta quarta-feira (8) aproximadamente 600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, durante abordagem na PR-272 próximo de Faxinal. As equipes abordaram um caminhão que trafegava em atitude suspeita e que tentou fugir ao avistar as forças policiais.

Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o motorista jogou o caminhão nas margens da rodovia e escapou pela vegetação, abandonando o veículo e a carga. Os cigarros estavam ocultos por uma lona na carroceria do caminhão e na cabine do veículo também havia um rádio transceptor instalado.

O veículo e a carga foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil e os fatos serão investigados pela PF em Londrina, a fim de identificar e localizar o motorista fugitivo. O transporte de cigarros do Paraguai e a utilização de rádios não homologados constituem crime de contrabando e exploração clandestina de telecomunicação, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.

