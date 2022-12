Cerca de 200 presos terão saída temporária neste fim de ano em Maringá

Da Redação

O benefício da saída temporária difere do indulto de fim de ano

Nestes últimos dias de 2022, 204 presos do regime semiaberto, que fazem parte do sistema prisional de Maringá, sairão temporariamente nos feriados de natal e ano novo.

O benefício da saída temporária difere do indulto de fim de ano (perdão da pena). Este benefício é concedido para as pessoas encarceradas que já cumpriram até 1/6 (um sexto) da pena decretada pela justiça e é um direito assegurado.

Os beneficiários da saída temporária podem deixar a prisão até cinco vezes por ano, em datas comemorativas ou feriados, e ficarem até sete dias fora do sistema prisional.

Nas datas do natal e do ano novo, os pedidos para essas saídas tendem a aumentar significativamente, e no sistema prisional de Maringá o cenário não é diferente.

Na semana do natal, entres os dias 23 a 29 de dezembro, 100 presos terão o benefício da saída. Já na semana do ano novo, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, 104 presos utilizarão esse benefício.

Em 2021, entre o feriado de natal e o ano ano, 211 presos saíram por meio desse benefício concedido e somente 12 não retornaram às prisões para dar continuidade na pena.

