Centro de Treinamento do Coritiba vai a leilão; saiba o porquê

O terreno tem área de 448.125 m² e fica na Estrada do Corredor Butiá, no Jardim Paulista

O Centro de Treinamento do Coritiba Futebol S/A, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, vai a leilão no próximo dia 13 de março. O evento será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg.

De acordo com informações, para comprar o local o lance mínimo será o valor da avaliação do imóvel, cerca de R$ 9.345.000,00. Mas caso vá para um segundo leilão, os lances poderão começar pela metade desse valor.

O terreno tem área de 448.125 m² e fica na Estrada do Corredor Butiá, no Jardim Paulista. O imóvel foi comprado em 2011 pelo Coritiba, com a intenção de construiu um novo centro de treinamentos. Mais de dez anos depois, no entanto, o espaço ainda não foi utilizado pelo clube. O valor da venda deverá ser utilizado para a quitação de débitos trabalhistas.





Como participar do leilão?

Para participar é necessário fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Todos os detalhes podem ser vistos clicando aqui.

Fonte: Informações RicMais.

