Cemitério que alagou no Paraná não tem licença ambiental, afirma IAT

Cemitério foi inundado pela cheia do Rio Tibagi no dia 1º novembro

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná, informou que cemitério com mais de 300 túmulos que ficou alagado está em situação irregular por não tem licença ambiental. O espaço fica no distrito rural de Uvaia, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e foi inundado pela cheia do Rio Tibagi no dia 1º de novembro. Os túmulos ficaram submersos pelo menos até o dia 10. Segundo o IAT, devido o alagamento, há risco de contaminação do solo, poços e lençóis freáticos. O caso também é analisado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: No Dia de Finados, cemitério alaga e túmulos ficam submersos no Paraná

Em reportagem do G1, a prefeitura disse que as negociações sobre a regularização ambiental dos cemitérios de Ponta Grossa começaram por volta de 2014, inclusive com acordo firmado entre o Município e o Ministério Público.



continua após publicidade

Ainda de acordo com prefeitura, estudos serão feitos para prevenir novos alagamentos. O g1 questionou quais são e no que consistem os estudos, mas não obteve resposta.

Em nota, o Ministério Público disse que, a partir das notícias veiculadas recentemente, a 6ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa vai abrir um procedimento administrativo para acompanhar e averiguar a regularidade do cemitério de Uvaia.

Siga o TNOnline no Google News