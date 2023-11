Cemitério do Paraná fica destruído após temporal; confira as imagens

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão, no centro oeste do Paraná, ficou destruído durante a passagem do temporal na tarde de segunda-feira (30). Árvores caíram em cima de túmulos que foram quebrados.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Educação quer que ENEM seja adiado em municípios afetados pelas chuvas

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 150 quedas de árvores caíram na cidade e mais de 2,7 mil domicílios ficaram sem energia. Parte do prédio da prefeitura foi quebrada e uma agência bancária ficou destruída.

continua após publicidade

A assessoria da prefeitura do município informou que o cemitério vai funcionar normalmente no dia de Finados, nesta quinta-feira (2). Dentro do cemitério, o setor administrativo ficou destelhado.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Equipes da administração municipal estão trabalhando para a recuperação do espaço e corte das árvores. A orientação é para os visitantes tomarem cuidado por causa de túmulos quebrados e arvores caídas, além de não deixarem vasos que possam acumular água.

Siga o TNOnline no Google News