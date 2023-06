Celulares são apreendidos pela polícia na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde deste sábado (17), por volta das 17h10, no km 365 da BR-369, diversos celulares que estavam em um veículo. A ocorrência ocorreu na região de Campo Mourão, em frente à unidade operacional da PRF.

Segundo os policiais, a abordagem aconteceu em um Chevrolet Onix, com placas de Londrina, ocupado por dois homens. Durante a fiscalização, eles encontraram no bagageiro e nas partes íntimas dos abordados um total de 100 aparelhos celulares oriundos do Paraguai.

Os homens afirmaram à PRF que iriam comercializar os produtos contrabandeados em Londrina. Diante da situação, os celulares foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal, em Maringá.

Segundo a polícia, os rapazes responderão, em tese, pelo crime de descaminho, com penas que podem chegar a quatro anos de reclusão.

