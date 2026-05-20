Celulares por até R$ 80 mil: agentes são presos por esquema em presídio no Paraná

Três agentes terceirizados da Polícia Penal do Paraná (PP-PR) foram presos nesta quarta-feira (20) suspeitos de facilitar a entrada de drogas e telefones celulares na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Segundo as investigações, o grupo cobrava em média R$ 50 mil por aparelho introduzido na unidade prisional, havendo registro de um pagamento que chegou a R$ 80 mil por um único telefone.

LEIA MAIS: Cliente assassinado por advogado em Maringá é identificado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao todo, a operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Penal resultou na prisão de oito pessoas, cujos nomes não foram divulgados. Além dos três servidores, foram detidos outros cinco suspeitos de integrar o esquema, incluindo presos do sistema penitenciário e comparsas que atuavam do lado de fora das unidades. A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva, nove de busca e apreensão e 12 ordens de sequestro de bens em cidades da Grande Curitiba e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Durante as buscas, as equipes apreenderam coletes balísticos, rádios comunicadores e uma arma de fogo.

As apurações tiveram início no final de 2024, a partir da apreensão de um celular dentro da Casa de Custódia. A perícia no aparelho revelou trocas de mensagens e áudios que detalhavam a negociação ilícita. Em uma das gravações interceptadas pela polícia, um dos investigados fala sobre a cobrança e a exigência de acessórios para liberar os valores do suborno: "Por que aqueles aparelhos que você trouxe eu já vendi eles, entendeu? Mas os caras não querem me pagar enquanto não chegar o carregador ali, entendeu? As coisas, fone, do ouvido, tudo. Chegando o carregador, fone, tudo ali, eu pego e bato em pronto o dinheiro que eu tenho na mão deles ali, entendeu? Os caras é chato, os caras gosta do negócio tudo certinho".

O esquema era liderado de dentro da cadeia por um detento condenado a mais de 80 anos por tráfico internacional de drogas, contando ainda com o apoio da esposa de um dos investigados, que auxiliava nas transações financeiras do grupo. Os agentes investigados ostentavam um padrão de vida totalmente incompatível com a remuneração oficial, evidenciando a atuação de uma organização criminosa estruturada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os três servidores já haviam sido afastados de suas funções anteriormente. Eles podem responder na Justiça pelos crimes de corrupção ativa e passiva, inserção de aparelho celular em estabelecimento prisional, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.