Celular explode em loja de eletrônicos de Londrina - TNOnline

As imagens de uma das câmeras de segurança da loja de manutenção de eletrônicos, da cidade de Londrina, registrou o momento em que um celular explodiu no interior do estabelecimento.

A explosão aconteceu na segunda-feira (3), mas as imagens das câmera só foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (6).

O dono da loja de manutenção, informou que o aparelho só explodiu porque estava com a bateria estufada. Um dos técnicos havia colocado o celular em cima de um equipamento que é utilizado para a retirada da tela de celulares em manutenção.

“A bateria estava inchada, o que é muito comum, e com a combinação do calor houve a explosão. Felizmente, só deu uma chapiscada no cabelo”, explicou o técnico em eletrônica Nelson Andrade.

O técnico também informou que é natural a bateria do celular estufar. Isso acontece quando o aparelho precisa ficar o tempo todo carregando.

Ao deixar o celular em um local quente, como em um painel de carro, manusear o aparelho enquanto está conectado à tomada, o risco de explosão é grande, pontuou Nelson Andrade.

No momento da explosão, a empresa já havia encerrado o expediente e na loja estavam apenas os funcionários.

Mesmo com a gravidade da explosão, ninguém ficou ferido.