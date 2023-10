Celepar apresenta aplicativo que ajudará a planejar viagens no Paraná

A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) vai lançar o aplicativo turístico Viaje Paraná+, em parceria com as secretarias de Estado do Turismo e das Cidades. A plataforma terá informações sobre atrativos, hospedagem, alimentação, comércio, serviços e infraestrutura dos destinos paranaenses.

A solução foi apresentada nesta terça-feira (31) no V Fórum Metropolitano de Turismo, em Curitiba — evento que reuniu prefeitos e representantes de pastas ligadas ao turismo no âmbito estadual e nos 29 municípios que integram a Região Metropolitana de Curitiba.

Neste momento, uma versão de testes foi disponibilizada às prefeituras e órgãos municipais do setor para que alimentem a plataforma com informações de suas cidades. A versão final será disponibilizada ao público geral em fevereiro de 2024 para os sistemas Android quanto iOS.

Inicialmente, o aplicativo abrangerá os 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Posteriormente, todas as cidades paranaenses deverão ser adicionados. Também serão incluídos dados fornecidos pelas secretarias estaduais da Cultura e do Esporte.

“A plataforma terá uma linguagem simples e objetiva. O cidadão se cadastra e a ferramenta já começa a mostrar sugestões para ele, de acordo com as suas preferências e a região escolhida”, afirmou o diretor-presidente da Celepar, Gustavo Garbosa, durante o fórum. “O aplicativo tem uma inteligência artificial, que identifica os gostos do usuário e adapta suas recomendações de acordo com eles. Assim, o turista já chega na cidade com uma rota otimizada”, acrescentou.

“Esse lançamento, além de aprimorar as experiências de quem viaja no nosso estado, também coloca em evidência a força do turismo paranaense", disse o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes.

PLANEJAMENTO DE EXPERIÊNCIAS - Para o cidadão, o Viaje Paraná+ funciona como um guia turístico digital, apresentando informações sobre gastronomia, arte, cultura, esporte e aventura em cada destino escolhido — assim como no portal Viaje Paraná.

Também será possível encontrar locais por geolocalização, planejar rotas temáticas de acordo com o estilo de turismo preferido, além de checar o calendário de eventos e compartilhar as experiências.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Quando acessado por gestores públicos, o aplicativo tem outras funcionalidades. Ele fornece um painel de gestão, com indicadores como palavras mais buscadas, mapa de calor (de concentração de turistas), segmentação turística por região, além de dados do Cadastur (cadastro do Ministério do Turismo) e estudos de demanda.

Assim, a partir da identificação de preferências e demandas, os gestores podem mapear oportunidades e criar estratégias para desenvolver o potencial turístico e, consequentemente, econômico de seu município.

