Ceasas do Paraná estarão fechadas no dia 2 de novembro; saiba mais

Trabalhadores do Ceasa Curitiba, 11-03-20. Foto: Arnaldo Alves / AEN

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As cinco Ceasa do Paraná, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a sua administração central, estarão fechadas nesta quinta-feira, 2 de novembro, Feriado de Finados. Todos os mercados atacadistas voltam a atender normalmente na sexta-feira (3). Apenas a administração central, em Curitiba, estará fechada nessa data.

continua após publicidade

Acesse o site para saber mais informações sobre a Ceasa Paraná.

- LEIA MAIS: Paraná inicia a semana com 16,4 mil vagas com carteira assinada

continua após publicidade

Confira os respectivos horários, dias de funcionamento e endereços das unidades:

CEASA CURITIBA

Dia 2, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 3, sexta-feira, mercado aberto.

Horários: Boxes de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12 horas.

Mercado do Produtor, de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12 horas.

Mercado de Flores: de segunda-feira a sábado, das 6h às 14 horas.

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.

Fones: (041) 3341-8300 – 3348-6690.

Mercado do Produtor – (041) 3348-1109.

CEASA LONDRINA

continua após publicidade

Dia 2, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 3, sexta-feira, mercado aberto.

Horários: de segunda, quarta e sexta-feira, das 3h às 10 horas; terça, quinta-feira e sábado, das 5h30 às 10 horas.

Endereço: Avenida Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia.

Fones: (043) 3325-4713 – (043) 3325-4404.

CEASA MARINGÁ

Dia 2, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 3, sexta-feira, mercado aberto.

Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 às 12 horas.

Sábados: das 5h30 às 10 horas.

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.

Fone: (044) 3266-1147.

CEASA CASCAVEL

Dia 2, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 3, sexta-feira, mercado aberto.

Horários: de segunda-feira a sábado, das 6h às 12 horas.

Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.

Fone: (045) 3323-6741 – (045) 3323-5335.

CEASA FOZ DO IGUAÇU

Dia 2, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 3, sexta-feira, mercado aberto.

Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h às 15 horas.

Sábados, aberta das 5h às 14 horas.

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.254.

Fone: (045) 3522-1129.

CEASA PARANÁ ADMINISTRAÇÃO

Dia 2, quinta-feira, fechada.

Dia 3, sexta-feira, fechada.

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas.

Endereço: Avenida Silva Jardim, nº 303, bairro Rebouças.

Fone: (041) 3253-3232 – (041) 3352-7456.

Siga o TNOnline no Google News