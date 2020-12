Ceasa promove licitações para obras em Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu - TNOnline

Continua após publicidade

A Ceasa Paraná inicia nesta terça-feira (01/12), às 14 horas, em sua unidade de Londrina, a primeira das cinco licitações para obras de reformas e recuperação de áreas desta unidade, e também nas de Maringá e Foz do Iguaçu.

“São ações para melhorias de trabalhos de todos que frequentam e percorrem as instalações dos nossos mercados”, diz o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz.

As licitações seguem o sistema de pregão presencial, tipo menor preço. O processo será realizado pela Comissão Permanente de Licitações – CPL da Ceasa Paraná, que estabeleceu as condições e prazos para esses trabalhos, em conjunto com as respectivas Gerências de Mercado de cada unidade e com a Divisão de Manutenção e Engenharia – Diman da Ceasa.

As licitações poderão ser acompanhadas por videoconferências via Google Meet. “É necessário possuir uma conta Google para ingressar na reunião e acompanhá-la”, explica Sônia de Brito Barbosa, pregoeira e gerente da CPL da Ceasa. Confira abaixo os dias e horários de cada licitação, assim como os links para assistir às videoconferências.

Os editais e anexos podem consultados na página da Ceasa Paraná (www.ceasa.pr.gov.br), em Licitações – Pregão Presencial 2020. Mais informações estão disponíveis junto às respectivas gerências de Mercado de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu ou ainda na administração central da Ceasa, em Curitiba, pelo telefone (41) 3253-3232, ramal 209, em horário comercial.

Serviço

Ceasa Londrina: http://meet.google.com/vkb-nrxc-jan

01/12 (14h) - PP 010/20 – Reforma Banco de Alimentos02/12 (9h) - PP 011/20 – Recuperação Estrutura Metálica do Mercado de Londrina02/12 (14h) - PP 013/20 – Reforma Prédio Administrativo de Londrina

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia

Fones: (43) 3325-4713 e (43) 3325-4404

Ceasa Maringá: http://meet.google.com/fgc-tsyv-bzn

03/12 (9h) - PP 009/20 – Reforma Banco de Alimentos Maringá

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão

Fone: (44) 3266-1147

Ceasa Foz do Iguaçu: http://meet.google.com/uwi-crgz-vkx

04/12 (9h) - PP 014/20 – Guarda Copo de Foz do Iguaçu

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254

Fone: (45) 3522-1129