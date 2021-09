'Cê é forgado, hein': garoto de Londrina viraliza nas redes

Da Redação

"Cê é forgado, hein?". Este é o bordão e um dos vários motivos que fez o modelo e influencer de Londrina, no norte do Paraná, João Antonio Boaro, de 22 anos, ganhar popularidade na internet e conquistar milhares de admiradores pelo Brasil. O número de seguidores em suas redes sociais só aumenta. O jovem, que nasceu com hidrocefalia e déficit intelectual, soma mais de 75 mil seguidores no Instagram, mais de 1,5 milhões no TikTok e 27 milhões de curtidas.

A mãe, a economista Kely Boaro é quem acompanha de pertinho o sucesso do filho nas redes sociais. "Fico extremamente feliz com tudo isso, pois vejo que meu filho vem ganhando espaço e voz. Essa é a inclusão que sempre sonhamos. Já sofremos preconceito, até mesmo em escolas regulares. É uma conquista muito importante para nós", comemora a mãe.

Além de conquista espaço nas mídias sociais, João é modelo no Studio Desirée Soares, desfila para eventos de moda da região, como o Catuaí Trends, e ainda faz publicidade para marcas consolidadas, como Natura, Omo, Mount, Zurich e Pipe. "Eu gosto muito de tirar foto. Eu curto tirar fotos e conversar com os fãs", confessa João durante entrevista ao vivo para o Instagram, do site TNOnline.

Sobre os projetos futuros, Kely conta que o filho em breve terá um quadro na TV Record. "Ele vai ter cerca de três minutos para fazer um programa aos sábados, mas ainda estamos pensando como vai ser. Acredita que seja um pouco do dia, e do backstage e trabalho de modelagem e entrevistas com influenciadores locais", explica a economista.

Assista na íntegra:

