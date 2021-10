Da Redação

CCR RodoNorte realiza live em homenagem ao Dia do Professor

O ‘Caminhos para a Cidadania’, programa de educação e cidadania da CCR, coordenado pelo Instituto CCR e realizado no Paraná pela CCR RodoNorte, promove uma live especial em homenagem ao Dia do Professor. O evento será a partir das 18 horas desta quinta-feira (14), aberto ao público em geral, mas como foco dedicado aos professores; por conta disso, a realização foi amplamente divulgada junto aos educadores dos municípios participantes do ‘Caminhos’ no trecho sob concessão da CCR RodoNorte.

Com o tema ‘Diversidade’, o encontro contará com Vânia Ferrari, escritora, consultora, YouTuber e palestrante; o objetivo será abordar, entre outros assuntos, a importância de se ter um ambiente inclusivo e acolhedor na educação e nas escolas. “Haverá destaque, nesse debate, para a importância das atitudes do professor em relação à diversidade em sala de aula, pois ele é um espelho para os alunos em termos de comportamento e muito pode contribuir para a inclusão”, ressalta Ariane Teles, coordenadora do programa no Instituto CCR.

No Paraná, o programa Caminhos para a Cidadania já é realizado há quase 20 anos nos municípios ao longo das rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte. Em 2021, Ponta Grossa, Tibagi, Balsa Nova, Califórnia, Campo Largo, Castro, Faxinal, Marilândia do Sul, Ortigueira, Palmeira, Carambeí e Piraí do Sul recebem as atividades de forma híbrida, com o programa se adaptando com a nova realidade do ensino no país.

Vale destacar que a escolha do tema se originou de uma pesquisa realizada com o público-alvo do programa, isto é, com os próprios professores do Ensino Fundamental I de mais de 1,3 mil escolas da rede pública de ensino de 88 cidades em seis estados onde atuam concessionárias da CCR – inclusive dos municípios paranaenses que estão ao longo das rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte. Além disso, a diversidade integra o conteúdo formativo do programa Caminhos para a Cidadania. Para acessar a live, basta entrar no link https://www.youtube.com/watch?v=qsvciBLaPb4 .