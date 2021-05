CCR RodoNorte oferece ações especiais na BR 376

Continua após publicidade

A edição desta quinta-feira (20) do programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e a CCR RodoNorte nas rodovias do Paraná, contará com atividades especiais para os caminhoneiros que passarem pelo Centro de Atendimento ao Cliente (CAC) de Witmarsum, no km 548 da BR 376 (entre Ponta Grossa e Curitiba). As ações do programa, que são semanais, estão disponíveis gratuitamente aos profissionais do volante das 9h às 17 horas.

Além dos serviços de saúde, exames e corte de cabelo, os caminhoneiros que participarem do ‘Estrada para a Saúde’ receberão orientações em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/05): a ação vai ao encontro do foco do Instituto CCR, de promover inclusão social por meio de iniciativas que incentivem a preservação da vida, a saúde, a cidadania e o respeito ao próximo. A campanha tem o objetivo de tornar os caminhoneiros aliados no compromisso de proteção, denunciando atitudes suspeitas, de qualquer lugar do Brasil.

Em paralelo com a ação nas rodovias da CCR RodoNorte, o ‘Estrada para a Saúde’ terá atividades semelhantes junto aos caminhoneiros que utilizam os serviços do programa nos postos fixos dos trechos das concessionárias CCR NovaDutra, CCR AutoBAn e CCR ViaOeste no estado de São Paulo, com material de orientação que explica o que são a violência, o abuso e a exploração sexual e orienta sobre prevenção e como denunciar.

O objetivo é engajar o motorista a denunciar – com sigilo, segurança e agilidade – qualquer tipo de violência sexual ou infração que traga privação da infância ou da primeira juventude. E o caminho para tal é seguro e acessível: com um telefonema para o ‘Disque 100’ – gratuito – é possível começar a mudar a realidade desafiadora desta temática.

Como denunciar?

Basta utilizar o Disque 100 ou Disque Direitos Humanos, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) que recebe denúncias de abuso e exploração contra crianças e adolescentes. Ele funciona diariamente 24h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias são anônimas e podem ser feitas por qualquer pessoa de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita para o número 100.

Distribuição de kits de higiene

Em conjunto com as ações de conscientização desta semana, os motoristas atendidos pelo ‘Estrada para a Saúde’ no CAC de Witmarsum também receberão kits de higiene oferecidos em parceria com a Trizy, que ao longo de todo o mês de maio está ao lado do Instituto CCR e da CCR RodoNorte apoiando no cuidado dos caminhoneiros com a sua saúde e segurança. Lembrando que todos os serviços oferecidos pelo programa, sejam permanentes ou pontuais, são oferecidos de forma gratuita.