CCR RodoNorte instalará pórticos de sinalização na BR-277

Com as obras da CCR RodoNorte na reta final, a nova interseção do Jardim Guarany, no km 104 da BR 277 (em Campo Largo), terá na madrugada neste domingo (16) a instalação dos novos pórticos de sinalização. O procedimento, que chegou a ser agendado no início do mês, precisou ser transferido para alterações no cronograma de atividades. Por conta da instalação, a rodovia terá bloqueios temporários nos dois sentidos, no período entre 0h30 e 6 horas da manhã.

Dois pórticos serão instalados, um em cada sentido da BR 277: o primeiro será colocado no sentido Curitiba, pouco antes do novo viaduto que integra a interseção; a partir da 0h30, será necessário o bloqueio total da pista, com duração estimada de 30 minutos, para a instalação da estrutura em si. O bloqueio é necessário para preservar a segurança de motoristas, colaboradores da obra e moradores da região.

Após a instalação, a rodovia é liberada totalmente para facilitar a fluidez do tráfego, com as equipes da CCR RodoNorte retornando à pista para os ajustes finais 30 minutos após a liberação; nesta etapa, há necessidade de bloqueio de uma das faixas, com previsão de liberação para as 3 horas. Na sequência, o mesmo procedimento será feito no sentido Interior do km 104: interdição total da rodovia entre 3h30 e 4 horas, liberação total por 30 minutos e depois o fechamento de uma das vias até por volta das 6 horas.

Consulte as condições de tráfego

Lembrando que os usuários, antes mesmo de pegar a estrada ou até mesmo em trânsito pelas rodovias, podem consultar as condições de tráfego pelo site da CCR RodoNorte, www.rodonorte.com.br, além do telefone 0800 042 1500. A concessionária ainda orienta que, se possível, o motorista programe sua viagem com antecedência.

Transformação na BR-277

Para melhorar ainda mais a segurança e a fluidez da BR 277, principal ligação entre Curitiba e o Interior do Paraná, a CCR RodoNorte está construindo, neste ponto da rodovia, um viaduto rodoviário do tipo ferradura, pistas marginais e travessia para pedestres, permitindo assim a ligação entre bairros, retornos em desnível e também o acesso para as áreas comerciais existentes nestes pontos.