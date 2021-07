CCR RodoNorte fará mudanças no tráfego na BR 373

Da Redação

Interseção do Jardim Sabará, na BR 373, em Ponta Grossa, será entregue pela CCR RodoNorte agora no início de agosto

Com as obras na Avenida Souza Naves na reta final, a partir do próximo sábado (31), a CCR RodoNorte realiza novas mudanças no trânsito na Interseção do Jardim Sabará, no km 173, da BR 373. Será feita a mudança do tráfego para a pista principal de forma provisória, permitindo assim a execução dos trabalhos nas vias marginais. Os acessos do comércio local serão mantidos durante os serviços.

Para dar continuidade às obras de acabamento, a CCR RodoNorte deixará o trânsito na pista principal, sentido Norte e Sul, em duas faixas de rolagem em cada sentido. Assim, será liberada uma faixa de rolagem em cada marginal, Sul e Norte. As obras visam garantir mais segurança e maior fluidez no trânsito em um dos segmentos de maior movimento ao longo da avenida em Ponta Grossa.