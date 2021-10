CCR RodoNorte estima fluxo de 355 mil veículos até terça

Da Redação

BR 277, entre Curitiba e São Luiz do Purunã, concentra maior parte do movimento previsto para o feriado

Com equipes e atendimento reforçado, a concessionária CCR RodoNorte está pronta para mais uma operação especial de tráfego para o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida nas rodovias do Paraná. A partir desta sexta (08), até a próxima terça-feira (12), a expectativa do setor de planejamento de tráfego da companhia é que cerca de 355 mil veículos circulem pelos principais eixos rodoviários cuidados pela CCR RodoNorte: as BRs 277 e 376, entre Curitiba e Apucarana, além da PR 151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva.

De acordo com a CCR RodoNorte, este número é, em média, 35% maior do que o registrado em dias normais; porém, em dias e horários de maior movimento, o fluxo pode chegar aos 200% de aumento em segmentos como a BR 277, entre Curitiba e São Luiz do Purunã, principal ligação entre Capital e Interior do Paraná. E justamente a BR 277 concentra a maior parte dos veículos que estarão nas rodovias ao longo do feriado: 205 mil, entre sexta e terça da próxima semana.

Considerando todos os trechos cuidados pela CCR RodoNorte, o maior volume de tráfego está previsto para o dia 12, com a circulação de 93,2 mil veículos, seguido pelo dia 08, com um fluxo estimado em 87,9 mil veículos. “Estaremos com ainda mais equipes atuando no atendimento e em todos os serviços disponíveis aos clientes, sempre com o objetivo de propiciar ainda mais segurança e preservar a fluidez das rodovias”, explica Mauro Bertelli, gerente de atendimento da concessionária.

Horários de Pico

Na saída e chegada de Curitiba em direção ao Interior, as previsões de maior fluxo pela equipe de planejamento de tráfego da CCR RodoNorte são a partir das 15 horas de sexta, seguindo mais alto até às 21 horas; no sábado, por sua vez, a concentração de fluxo na saída para o feriado será entre 10h e 14 horas; já para o retorno, o horário de pico na região de São Luiz do Purunã deve ser registrado entre 11h e 20 horas de terça.

Novidades nas rodovias

Quem pegar a estrada neste feriado vai encontrar mudanças no trânsito de alguns pontos das rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte, resultado do avanço das obras da companhia em várias regiões. Em Tibagi, mais cinco quilômetros da duplicação da Rodovia do Café foram liberados na região do Alto do Amparo (entre os kms 431 ao 426); já em Ponta Grossa, no novo Acesso Secundário da PR 151, todas as conversões e retornos possíveis a partir da interseção estarão abertos para o fluxo de veículos a partir de sábado (09).

Outra novidade tem a ver com o cartão de débito, mais uma alternativa de pagamento para os clientes que circulam pelas rodovias cuidadas pela concessionária. Mesmo com a implantação há menos de um ano, números da área de atendimento da CCR RodoNorte mostram que 7,2% dos pagamentos realizados nas praças de pedágio já são feitos por este meio; o pagamento com cartão de débito está disponível em todas as cabines manuais das praças de pedágio localizadas em São Luiz do Purunã (BR 277), Witmarsum, Tibagi, Imbaú e Ortigueira (BR 376), além de Jaguariaíva e Carambeí (PR 151).