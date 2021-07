CCR Rodonorte espera participação recorde em programa

Da Redação

Atendimento nesta quinta e sexta será das 9h às 17h no CAC de Witmarsum

Depois do sucesso do programa Estrada para a Saúde – Especial de Julho na última quinta-feira (22), com cerca de 150 caminhoneiros e caminhoneiras atendidos no CAC Witmarsum, a CCR RodoNorte terá mais duas edições alusivas ao mês do motorista. A meta é ampliar este número com a programação especial desta quinta e sexta. Além da verificação de glicemia, aferição de pressão arterial, corte de cabelo e medição de IMC, haverá o check up para caminhões, a distribuição de kit lanche e também de kit higiene.

Nesta quinta, dia 29 de julho, uma das atrações será a ‘Parada do Desabafo’, das 13h às 17h. A ação é do Instituto Help com voluntários para atendimento sobre Saúde Mental em parceria com o Instituto CCR. Também está programada a realização do check up de caminhões e, em parceria com a Trizy, haverá a distribuição de kit higiene.

Já na sexta, dia 30 de julho, o Estrada para a Saúde vai oferecer os serviços de saúde juntamente com o check up de caminhões. Também será feita a distribuição de kit higiene e de kit lanche. O atendimento será das 9h até 17h no CAC Witmarsum – Km 548 da BR 376, sentido Curitiba.

Somente de janeiro a junho deste ano foram mais de 680 caminhoneiros atendidos no CAC Witmarsum, com um total de 3.886 serviços realizados pelas equipes da CCR RodoNorte. “É um importante suporte para quem está todos os dias na estrada. Nós, da CCR RodoNorte, temos um compromisso não só com a qualidade das rodovias, mas também com a segurança, saúde e bem estar das pessoas”, destaca Josy Tibério, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da CCR RodoNorte.

PARADA DO DESABAFO

A “Parada do Desabafo” tem por objetivo atender motoristas em situação de vulnerabilidade emocional – estresse, depressão, ansiedade, entre outras questões pessoais. O projeto desenvolvido Instituto Help, parceiro do Instituto CCR nesta ação, também acolhe familiares e demais acompanhantes que estejam com os motoristas, no espaço físico da parada do desabafo.

O trabalho será desenvolvido por uma equipe de voluntários, pessoas que venceram a depressão ou outros transtornos emocionais, e estarão à disposição para o suporte aos caminhoneiros e caminhoneiras.

A Parada tem já um canal de atendimento online disponível pelo número de WhatsApp exclusivo da iniciativa: (11) 4200-0034. Importante reforçar que o Estrada para a Saúde respeita todas as informações obtidas e garante o sigilo do atendimento e a proteção de dados dos participantes.

CHECK UP

Já projeto “Check Up Caminhão” oferecerá a verificações nos caminhões e carretas com o objetivo de orientar e conscientizar os motoristas quanto à manutenção preventiva dos seguintes itens: pneus e rodas, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões e eixos e suspensão. Todos os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados.