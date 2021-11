Da Redação

CCR Rodonorte conclui ciclo de R$ 5 bilhões em investimentos

No próximo sábado, dia 27 de novembro, a Concessionária CCR RodoNorte encerra um ciclo de 24 anos de investimentos e transformação nas rodovias paranaenses, em especial naquelas localizadas nos Campos Gerais, Vale do Ivaí e Região Metropolitana de Curitiba.

Foram mais de R$ 5 bilhões investidos em uma série de áreas que, para muito além de uma mudança de patamar na infraestrutura do Paraná, fizeram diferença para milhões de paranaenses em vidas salvas, atendimento de excelência nas 24 horas do dia e 365 dias do ano, mobilidade humana, bem como em repasses de impostos e investimento em programas sociais.

Cumprindo integralmente os termos previstos no Contrato de Concessão com o Governo do Paraná, a CCR RodoNorte concluiu importantes duplicações, com destaque para BR 376, em trechos entre Ponta Grossa e Apucarana, a PR 151, no trecho entre Castro e Jaguariaíva, além do novo Contorno de Campo Largo (na BR 277). Outro ponto importante é o da restauração e manutenção completa das rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte: durante a concessão, a companhia cumpriu todos os contratos, respeitou os prazos e padrões previstos e realizou a restauração completa dos 732 quilômetros de pistas, além de 341 quilômetros de novos acostamentos e 82 obras de arte especiais (pontes, viadutos, trincheiras, dentre outros) recuperadas.Juntamente com as duplicações e reconstrução completa dos trechos sob concessão, a Companhia construiu 63 novas obras entre acessos, viadutos, pontes, interseções e trincheiras e passarelas, além de 97 quilômetros de terceiras faixas.

“Ao final do dia 27 de novembro haverá uma certa tristeza, mas todos os colaboradores da CCR Rodonorte encerram suas atividades com um sentimento forte de dever cumprido. Voltaremos para casa pela mesma rodovia que ajudamos a construir e a modernizar, agradecendo ao Paraná pela oportunidade de fazer parte desta história”, afirma Thais Caroline Borges, diretora-presidente da CCR RodoNorte.

A CCR Rodonorte repassou mais de R$ 575 milhões em ISSQN a 19 municípios com testada para a rodovia concedida. Em alguns casos, o repasse da Concessionária para o município chega a representar 80% do total arrecadado pela cidade no ano; para se ter uma ideia, em 2020, as maiores proporções nesse quesito foram registradas em Califórnia (80,5%), Tibagi (72,3%), Imbaú (67,3%), Marilândia do Sul (64,5%) e Piraí do Sul (56,8%).

Vidas salvas nas rodovias

Durante o período de atuação da CCR RodoNorte em algumas das principais rodovias do Paraná, foi registrada uma redução de 73% no índice de acidentes e 82% no índice de óbitos (se compararmos com número do início da concessão – 1998). Com essa redução escalando ano a ano, a CCR RodoNorte salvou mais de 5 mil vidas e realizou, em média, mais de 90 mil atendimentos por ano – inclusive 30 partos de bebês.

Com equipes especializadas e dedicadas exclusivamente para este fim, a CCR RodoNorte atendeu a ocorrências, desde as mais complexas, como acidentes com múltiplas vítimas e/ou com produtos perigosos, por exemplo, até atendimentos clínicos para clientes que tiveram algum tipo de problema de saúde ao longo do trajeto.

Além disso, desde o início do século, a Companhia realiza um curso de imersão para socorristas que teve mais de 500 profissionais formados a partir de protocolos de atendimento reconhecidos internacionalmente.

Paraná protagonista na cultura e esporte

Outra presença muito efetiva da CCR RodoNorte no Paraná foi na área de programas sociais: entre as 50 iniciativas apoiadas pela companhia nestas mais de duas décadas, algumas delas estão entre as principais atividades do Estado, quando se fala em cultura e esporte. É o caso do Festival Nacional de Teatro (Fenata), realizado em Ponta Grossa e que teve a CCR RodoNorte como parceira durante 15 anos, além das equipes do Curitiba Rugby Clube (CRC), Operário Ferroviário Esporte Clube (OFEC) e Novo Basquete Ponta Grossa (NBPG), ambos campeões nacionais em seus respectivos esportes durante o período de parceria com a concessionária.

Encerramento dos serviços

Às 23h59 do dia 27 de novembro, a CCR RodoNorte encerra todas as suas atividades e serviços prestados aos clientes que circulam pelas rodovias sob concessão, entre eles o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), serviços de apoio mecânico, além da conservação e manutenção de rodovias. Na mesma ocasião, acontece o fechamento do Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), na BR 376, e são encerrados os atendimentos via Ouvidoria e pelo 0800 042 1500.

