CCR RodoNorte chega a quase 60 mil atendimentos em 2021

A concessionária CCR RodoNorte se aproxima da marca de 60 mil atendimentos realizados em 2021. Em números atualizados pelo setor de atendimento da companhia nesta terça-feira (19), considerando as ocorrências atendidas até o fim do mês de setembro, são 59,6 mil atendimentos realizados pelas equipes da CCR RodoNorte nos 487 quilômetros sob concessão nas BRs 277 e 376, além da PR 151 e dos trechos urbanos da PRC 373 e BR 373 em Ponta Grossa.

O número registrado ao longo deste ano, se comparado com o período entre janeiro e setembro de 2020 (56,9 mil), apresenta um crescimento de 5% nos atendimentos realizados pela CCR RodoNorte; só no último mês foram 6,3 mil ocorrências atendidas nas rodovias, a maior parte delas de panes mecânicas (2,2 mil), pneu furado (376) e pane seca/falta de combustível (181). Os atendimentos, realizados por equipes especializadas de inspeção, conservação, manutenção e Atendimento Pré-Hospitalar (APH), são feitos 24 horas por dia.

Dos nove meses do ano, inclusive, a CCR RodoNorte registrou números superiores a 6,2 mil ocorrências atendidas em oito deles, apenas o mês de junho teve um número inferior de atendimentos (5,9 mil); o recorde de 2021 foi registrado no mês de março, com 7,5 mil ocorrências atendidas. Com isso, a média de atendimentos da concessionária segue na marca de um a cada sete minutos, nas ocorrências globais, e um cada duas horas, considerando o Atendimento Pré-Hospitalar.

Considerando apenas os números das equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), 4 mil pessoas já foram atendidas ao longo deste ano; só em setembro, 422 pessoas receberam atendimento. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a CCR RodoNorte também registra aumento: de janeiro a agosto de 2020, 3,9 mil pessoas haviam sido atendidas pelo APH em ocorrências (4% a menos do que o número de 2021).

Consulte as condições de tráfego

Antes de pegar a estrada ou mesmo em trânsito pelas rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte, o cliente pode também consultar as condições de tráfego pelo site www.rodonorte.com.br ou pelo telefone 0800 042 1500. O telefone ‘0800’ também é o contato para registro de ocorrências e solicitação de atendimento para o segmento entre Curitiba e Apucarana (BRs 277 e 376), além do trecho de Ponta Grossa e Jaguariaíva (PR 151).

Atendimentos CCR RodoNorte (até setembro):

2020 2021

Geral 56,9 mil 59,6 mil

Panes Mecânicas 19,4 mil 20,9 mil

APH – Atend. Pré-Hospitalar 3,9 mil 4,0 mil

Pane Seca 1,6 mil 1,8 mil