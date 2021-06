CCR RodoNorte avança em obras do novo viaduto da Souza Navas

Continua após publicidade

Na noite desta segunda-feira (31), a concessionária CCR RodoNorte concluiu a concretagem das lajes de sustentação do novo viaduto que integra a Interseção do km 173 da Avenida Souza Naves, trecho urbano da BR 373 em Ponta Grossa. Com isso, os motoristas que circulam pelo trecho em obras já conseguem visualizar o local exato onde será o novo viaduto, que servirá para as conversões e mudanças de sentido entre as marginais Norte e Sul.

“Trata-se de um avanço importante para o nosso trabalho na região, e que com o empenho e o comprometimento de todas as nossas equipes conseguimos fazer em um único dia. É uma etapa que começa a encaminhar as obras para a reta final”, explica Rodrigo Ferreira, engenheiro da CCR RodoNorte responsável pelos trabalhos. O novo viaduto, que ficará no mesmo nível das duas vias marginais, mede 20 metros de largura por 40 metros de comprimento.

Ainda de acordo com o setor de engenharia da CCR RodoNorte, os trabalhos no novo viaduto se concentram, a partir de agora, nos serviços complementares: entre eles estão a instalação das barreiras new Jersey, iluminação e guarda-corpos. Após esta etapa, será iniciada a pavimentação e, para finalizar, a colocação de sinalização vertical e horizontal.

Além das obras do viaduto, a nova interseção da Avenida Souza Naves – na região do Jardim Sabará – também conta com duas marginais (já liberadas ao tráfego) e uma nova pista principal, já que a rodovia foi ‘rebaixada’ para a separação do tráfego urbano e rodoviário; na pista principal, as equipes da CCR RodoNorte trabalham na preparação do solo para receber as camadas finais de pavimentação.

Também no trecho urbano da BR 373 em Ponta Grossa, a CCR RodoNorte trabalha na nova interseção do km 180, na região da Bocaina, que compreende a construção de um viaduto, com a elevação da pista existente, além da construção de marginais e acessos em desnível para os dois sentidos da rodovia.