CCR RodoNorte avança em manutenção em trecho da BR-376

Continua após publicidade

A partir deste sábado (22), a concessionária CCR RodoNorte irá realizar uma nova etapa dos serviços de manutenção do pavimento na região da Avenida Presidente Kennedy, trecho urbano da BR 376 em Ponta Grossa; ao todo, seis segmentos deste trecho, todos no sentido Interior, passarão pela finalização dos trabalhos no período diurno. Este processo será realizado neste final de semana e também no seguinte, entre os dias 29 e 30.

Os trabalhos já vinham sendo realizados desde o início da semana, porém em horários alternativos, especialmente no período noturno, minimizando os impactos na fluidez do trânsito da região. De acordo com o setor de Engenharia da CCR RodoNorte, a finalização no período diurno é necessária para a completa secagem do material asfáltico instalado, garantido a segurança de motoristas que circulam pela região e colaboradores que atuam na manutenção.

O primeiro segmento a ser finalizado será entre os quilômetros 495 e 492, a partir das 8 horas deste sábado; no domingo, será a vez dos trechos entre os quilômetros 499 ao 496 e 491 ao 488, a partir das 6 horas. Nos três casos, e nos pontos que passarão por intervenções na próxima semana, uma das faixas ficará interditada para o tráfego; é importante lembrar que, em alguns momentos, a interdição é necessária mesmo sem a presença de homens e máquinas na pista.

Consulte as condições de tráfego

Lembrando que os usuários, antes mesmo de pegar a estrada ou até mesmo em trânsito pelas rodovias, podem consultar as condições de tráfego pelo site da CCR RodoNorte (www.rodonorte.com.br), além do telefone 0800 042 1500. Em caso de chuva forte, os serviços de manutenção serão finalizados em uma nova data.

Obras

Juntamente com as obras de manutenção e conservação em todos os trechos cuidados pela companhia, a CCR RodoNorte também avança com obras de duplicações, novos acessos, trincheiras, viadutos e marginais em seis cidades paranaenses: Ponta Grossa, Castro, Campo Largo, Imbaú, Tibagi e Ortigueira. Além disso, só em 2021, a concessionária já concluiu e liberou ao tráfego as obras da nova Interseção do Cercadinho (BR 277), em Campo Largo, do novo Trevo de Brotas (PR 151), em Piraí do Sul, e da duplicação do Contorno Sul de Apucarana (BR 376).