CCR RodoNorte atende mais de 200 ocorrências por dia

Da Redação

Dezenas de viaturas estão espalhadas pelas rodovias para realizar o atendimento ao cliente.

A concessionária CCR RodoNorte atualizou números expressivos sobre o atendimento e serviços realizados nas rodovias cuidadas pela concessionária há 23 anos. Os dados, pesquisados e compilados pelos setores de atendimento, engenharia e planejamento de tráfego, demonstram a importância da grande estrutura disponível aos motoristas para a redução significativa de acidentes e vítimas fatais ao longo destas duas décadas. Nos números gerais de atendimentos (somando ocorrências mecânicas e outros tipos de atendimento), a média de 2020 foi de 6,5 mil atendimentos/mês e mais de 216 por dia.

continua após publicidade .

No ano passado, 5,6 mil pessoas foram atendidas pelo serviço de Atendimento Pré-Hospitalar da CCR RodoNorte. Em 2021, até junho já foram 2 mil pessoas, com uma média de 11 socorros médicos por dia. Ao todo, são mais de 6 mil ligações por mês para o 0800, com um atendimento a cada 7 minutos e 30 segundos, em média.

“São milhares de profissionais que trabalham 24 horas por dia, em diversos segmentos, com o objetivo principal de salvar vidas e atender quem está diariamente nas rodovias. Até o final do nosso compromisso contratual com o Estado do Paraná e o povo paranaense, faremos este trabalho com a excelência que nos é característica há mais de 20 anos”, enfatiza a diretora-presidente da CCR RodoNorte, Thais Caroline Borges.

continua após publicidade .



Estrutura para atendimento

Para dar conta de toda essa demanda, a CCR RodoNorte conta com mais 300 colaboradores envolvidos diretamente no atendimento ao cliente, sendo socorristas, enfermeiros, médicos, operadores de guincho, equipes de inspeção e monitoramento da rodovia; estas equipes estão distribuídas em 7 Bases Operacionais, 6 Balanças, além do Centro de Controle Operacional (CCO) e Centro de Atendimento ao Cliente (CAC).

Todos estes profissionais são responsáveis por operar 17 Guinchos (11 leves e 6 pesados), 9 Viaturas de Inspeção, 1 Veículo de Apoio ao Caminhoneiro (VAC), além de 11 Veículos de APH (9 Ambulâncias e 2 Veículos de Intervenção Rápida – VIR); as equipes também operam os 6 Painéis de Mensagem Variável (PMV) e as 31 Câmeras de Monitoramento espalhadas pelos 487 quilômetros de rodovias onde a concessionária presta atendimento.

continua após publicidade .

Inclusive, as ambulâncias da concessionária contam com configuração adaptada para as necessidades do atendimento na rodovia, inclusive com soro aquecido para atendimento (única no Paraná) e desencarcerador de última geração; já os Veículos de Intervenção Rápida (VIR) contam com cardioversor, respirador, além de maletas especiais para medicação, intubação e intervenção em atendimentos.

Conservação

Além das obras de duplicação e manutenção das rodovias, outro serviço fundamental para a segurança dos motoristas que é realizado diariamente é a conservação: as equipes da concessionária trabalham no revestimento vegetal de uma área correspondente a mais de mil campos de futebol; na questão dos resíduos, são 50 toneladas de lixo e 14 toneladas de recapes recolhidos por mês.

Outra atividade realizada por estas equipes é a pintura de mais de 90 mil metros de faixas e ainda a substituição/implantação de 30 mil tachas refletivas por mês; na sinalização vertical, são 420 placas lavadas/substituídas por mês, além de 310 metros de defensas metálicas trocadas por mês.