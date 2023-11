CBH do Paraná 3 elabora plano de atuação para 2024

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Paraná 3, finaliza o ano com a 35ª reunião ordinária, na sexta-feira (1º), a partir das 9 horas. O encontro será no formato online, com transmissão pelo canal de CBHs do Paraná no YouTube, aberto à participação da população.

Na pauta, estão a aprovação do relatório anual de atividades de 2023 e a elaboração do plano de trabalho de 2024. Também será colocada para votação a revisão do regimento interno, além da apresentação de programas e intervenções previstos para o plano de bacia.

A Bacia do Paraná 3 está localizada na mesorregião Oeste do Paraná e abrange 28 municípios, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra entre eles, em uma área de 8.744 km².

Os comitês são compostos por representantes do Poder Público, usuários e sociedade civil que têm atuação comprovada no uso ou gestão da água na sua microrregião. O Paraná possui 11 comitês de bacias hidrográficas.

A finalidade é contribuir para a aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos na sua área de atuação, garantir o controle social da Gestão dos Recursos Hídricos, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.726/1999 e Decreto Estadual nº 9130/2010.

As reuniões estão previstas no plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês com o apoio técnico e financeiro, além de atuar na secretaria executiva.

