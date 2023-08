Cavalos invadem pista e causam grave acidente na BR-277 no Paraná

Um grave acidente envolvendo um carro e um cavalo foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (16) na rodovia BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Um técnico de enfermagem dirigia sentido capital, quando foi surpreendido por uma invasão de cavalos na pista.

De acordo com apurações do repórter Diogo Cordeiro, da RICtv, o trabalhador da área da saúde dirigia um Renault Kwid. Segundo relato do motorista, quatro animais teriam invadido a rodovia. Ele conseguiu desviar do primeiro animal, mas atingiu um segundo em cheio.

Com o forte impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída e o cavalo não resistiu. O técnico de enfermagem ficou ferido e recebeu atendimento no local. Ele recusou ser encaminhado para um hospital.

Os outros três cavalos que também invadiram a pista fugiram para uma área de mata. O acidente aconteceu na pista sentido Curitiba da BR-277, a cerca de 5 quilômetros do Contorno Sul.

