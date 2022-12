Cavalo na pista causa acidente com oito veículos na BR-369; saiba mais

Da Redação

Um cavalo solto na pista causou um acidente com oito veículos na manhã desta segunda-feira (12), na BR-369, em Corbélia, no Oeste do Paraná. Um dos automóveis foi totalmente esmagado e o motorista está em estado grave.

Conforme a Polícia Rodoviária federal, o animal estava na rodovia, na altura do quilômetro 501, e alguns condutores pararam no meio da pista para evitá-lo. O motorista de um caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e atingiu a mureta que divide as pistas e outros sete veículos.

Com o grande impacto, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo e o caminhão carregado de sacos de alpiste tombou em cima de um Celta. O carro foi totalmente esmagado. O condutor, de 50 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Universitário pelo helicóptero do Consamu.

O acidente aconteceu na BR-369, na pista sentido Cascavel e Ubiratã. Várias equipes do Siate e do Samu foram acionados para atender os envolvidos. Nos outros veículos não houve pessoas feridas.





Fonte: Informações da RicMais.

