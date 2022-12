Cavalo morre ao cair em bueiro; moradores pediram conserto em janeiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O animal caiu no buraco na noite de terça-feira (27)

Um cavalo morreu ao cair em um bueiro, na tarde dessa terça-feira (27), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Moradores informaram que o animal caiu no buraco por volta das 22h.

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para resgatar o animal, mas, apesar dos esforços, não foi possível retirar o bicho do local. O cavalo morreu no interior no bueiro.

Leia também: BR-376 registra dois acidentes ao mesmo tempo em Apucarana

continua após publicidade .

A remoção do corpo aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), com a ajuda de uma empresa terceirizada.

Em uma conversa com a equipe da RPC, afiliada da Globo no Paraná, Marcelo Santos, morador do bairro, disse que pediu à Prefeitura de Ponta Grossa para que consertassem o bueiro. A solicitação foi feita em janeiro deste ano.

Quase um ano depois, a solicitação não foi atendida. A prefeitura informou que vai tampar o buraco, mas não definiu uma data.

continua após publicidade .

Uma lei municipal proíbe a circulação de cavalos na zona urbana de Ponta Grossa. Segundo a legislação, a permissão vale apenas para a área rural.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News