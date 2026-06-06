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NA PR-466

Cavalo cai em bueiro ao se assustar e é resgatado com retroescavadeira no PR

Animal voltava com seu tutor para casa quando um caminhão passou pela rodovia e o assustou, fazendo o cavalo ir para o acostamento e cair no bueiro

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 06.06.2026, 12:52:36 Editado em 06.06.2026, 14:21:44
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Cavalo cai em bueiro ao se assustar e é resgatado com retroescavadeira no PR
Autor O homem estava montado no animal no momento do acidente, mas não ficou ferido - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um cavalo foi resgatado após cair em bueiro de três metros de profundidade às margens da PR-466 no município de Pitanga, na região Centro-Sul do Paraná, na madrugada deste sábado (06). O Corpo de Bombeiros (CBPR) foi acionado por volta de 3h. O animal assustou-se ao passar um caminhão e caiu no bueiro enquanto estava sendo montado.

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Segundo o proprietário, ele retornava de Santa Maria do Oeste (PR) quando um caminhão passou pela rodovia. Assustado, o cavalo correu para o acostamento e caiu no bueiro. O homem estava montado no animal no momento do acidente, mas não ficou ferido.

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Como o trecho passa por obras, funcionários da empresa responsável pelos trabalhos foram acionados para auxiliar no resgate. Com o uso de uma retroescavadeira e amarrações posicionadas sob o corpo do animal, o cavalo foi içado e retirado do local. Após o resgate, os bombeiros constataram que o animal não sofreu ferimentos graves.

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Cavalo cai em bueiro ao se assustar e é resgatado com retroescavadeira no PR
AutorFoto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O cavalo permaneceu em repouso por algum tempo. Em seguida, os bombeiros acompanharam o proprietário durante trajeto de cerca de dois quilômetros até deixarem a rodovia em segurança e acessarem uma área rural.

“Ele descansou um pouco e a guarnição acompanhou o proprietário que puxou o cavalo por aproximadamente dois quilômetros até sair em segurança da rodovia e acessar a área rural”, informou o Corpo de Bombeiros em comunicado.

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animal cavalo Corpo de Bombeiros Pitanga resgate segurança
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