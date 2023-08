Catedral de Apucarana pode receber título de Basílica Menor

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), poderá receber do Vaticano o título de Basílica Menor. A igreja, que foi construída na década de 50, seria a terceira a receber esse título no Paraná (as outras duas são a Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba e a Catedral Nossa Senhora da Gloria, em Maringá). Com esse reconhecimento, a Catedral passaria a ter status internacional e ligação direta ao Papa Francisco, sendo a única Catedral Basílica Menor dedicada à Nossa Senhora de Lourdes da América Latina.

“As basílicas são títulos conferidos no mundo às igrejas pela sua importância, missão e presença na evangelização”, enfatiza o padre José Roberto Rezende, de 55 anos, cura da Catedral.

Resende conta que o desejo existe há muito tempo, no entanto, o projeto não foi para frente. Entretanto, o bispo Dom Carlos José de Oliveira anunciou publicamente que fez o pedido oficial ao Vaticano e espera ser atendido até o aniversário de 60 anos da Diocese de Apucarana, que será comemorado em 2025.

“É uma forma de agradecer e bem dizer a Deus e aos pioneiros que, com tanta garra e empenho, construíram essa Catedral imponente com muito sacrifício. Mesmo com recursos escassos, eles construíram essa igreja onde as pessoas prosseguem no sentido de usar esse templo para evangelização. Também para exaltar o trabalho material que vem sendo feito no sentido de conservação”, salienta.

O pedido oficial é feito à Santa Sé, órgão do Vaticano juridicamente responsável pelas igrejas do mundo todo. “Certamente já está sendo feito o pedido formal de acordo com as exigências da igreja para esse fim”, assinala.

CONSTRUÇÃO

A pedra fundamental da catedral foi lançada em 22 de fevereiro de 1949. A obra, no entanto, demorou para sair do papel e foi começar apenas oficialmente em 12 de outubro de 1950. A construção principal demorou quase 20 anos para ser concluída, incluindo a instalação dos sinos e relógio, além da pintura interna. A igreja construída na Praça Rui Barbosa tornou-se catedral em 28 de março de 1965, quando foi instalada a Diocese de Apucarana, que teve Dom Romeu Alberti (1965-1982) como seu primeiro bispo.

