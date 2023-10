Cataratas do Iguaçu registram segunda maior vazão da história

Devido às chuvas intensas no Paraná, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registraram, na manhã desta segunda-feira (30), a segunda maior vazão da história: 24,1 milhões de litros de água por segundo, 16 vezes acima do normal. O monitoramento da Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi realizado às 8 horas.

A maior vazão do atrativo turístico ocorreu em 2014, quando atingiu impressionantes 47 milhões de litros por segundo.



Por conta da quantidade de água, na manhã deste domingo (29) a passarela mais próxima às quedas das Cataratas foi fechada temporariamente. A administração do Parque Nacional do Iguaçu informou que, ao longo da semana, o acesso à passarela pode ser liberado caso a vazão diminua e atinja a média de 8 milhões de litros de água por segundo.

Ainda como parte das medidas de segurança, o passeio turístico de barco do Macuco Safari foi suspenso neste domingo.

Segundo a concessionária, no entanto, o parque está aberto para visitação, inclusive todos os mirantes da Trilha das Cataratas.

TEMPORAIS

O Paraná vem sendo castigado por temporais desde o início de outubro. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pela Defesa Civil, 36.237 pessoas foram atingidas por temporais no Paraná da última quinta-feira (26) até domingo (29).

