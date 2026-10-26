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Cataratas do Iguaçu registram 17,7 milhões de litros por segundo e batem recorde do ano; veja

Maior marca de 2026 foi registrada na madrugada desta segunda-feira (26); mirantes continuam liberados para visitação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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As Cataratas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, atingiram na madrugada desta segunda-feira (26) o maior volume de água registrado em 2026 até agora, alcançando a marca de 17,7 milhões de litros por segundo. O índice representa quase 12 vezes a vazão média histórica da atração, que gira em torno de 1,5 milhão de litros por segundo, segundo dados da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu.

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Ao longo da manhã, o fluxo apresentou uma leve desaceleração e passou a marcar 16,5 milhões de litros por segundo, patamar que ainda mantém a força das águas em 11 vezes o volume habitual. A cheia expressiva é reflexo do acumulado de temporais e fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Paraná nos últimos dias, elevando consideravelmente o leito do Rio Iguaçu antes das quedas.

Cataratas do Iguaçu registram 17,7 milhões de litros por segundo e batem recorde do ano; veja
AutorFoto: Reprodução/Instagram @cataratasdoiguacu

Por medida de segurança diante da força da correnteza, a passarela de acesso aos saltos foi totalmente bloqueada para o público e teve suas grades laterais removidas pela equipe técnica, procedimento padrão adotado para evitar danos estruturais e permitir o escoamento livre das águas. Também permanecem fechados temporariamente os trajetos do Poço Preto e das Bananeiras, além do Circuito São João, devido à elevação do nível das bacias hidrográficas locais.

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Apesar das restrições pontuais nos pontos mais próximos da calha do rio, o Parque Nacional do Iguaçu segue aberto ao público e operando com visitação regular. Os turistas que comparecem à unidade de conservação continuam com acesso liberado aos principais mirantes panorâmicos e a toda a extensão da Trilha das Cataratas, de onde é possível acompanhar o espetáculo da vazão histórica em segurança.

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Cataratas do Iguaçu Cheia do Rio Iguaçu Parque Nacional do Iguaçu segurança em trilhas Turismo Ecológico vazão de água
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