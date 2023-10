Cataratas do Iguaçu registra vazão cinco vezes acima do normal

A vazão das Cataratas do Iguaçu está em 9,4 milhões de litros de água por segundo neste sábado (14), de acordo com o monitoramento hidrológico feito pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Devido ao grande volume de água, a passarela próxima às quedas no lado brasileiro permanece fechada como medida de segurança, segundo a assessoria do parque. Os demais trechos da trilha próximos as Cataratas estão abertos para visitação.

O fechamento da passarela brasileira ocorreu nesta sexta-feira (13), após a vazão atingir quase 11 milhões de litros de água por segundo, cerca de 7 vezes a mais da vazão normal que é de 1,5 milhão.

A reabertura da passarela será feita somente após a vazão atingir níveis seguros para os visitantes. Para isso, vistorias constantes à estrutura da passarela são feitas pelos técnicos do parque.

O aumento da vazão se deve as chuvas constantes ao longo do leito do Rio Iguaçu, que nasce na região de Curitiba e segue no sentido leste/oeste, associado a abertura dos vertedouros das seis usinas distribuídas ao longo do Rio Iguaçu para garantir às represas níveis seguros de operação.

Fonte: g1 Paraná.

