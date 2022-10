Cataratas do Iguaçu: passarela do lado argentino é destruída

Da Redação

A vazão normal das quedas das Cataratas do Iguaçu é de 1,5 milhão de litros por segundo

Parte da passarela de acesso à “Garganta do Diabo”, no lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu, foi destruída devido a alta vazão das Cataratas, que registrou, neste sábado (15), cerca de 11 milhões de litros por segundo. As demais trilhas seguem abertas aos turistas.

A passarela havia sido bloqueada na última quarta-feira (12), quando parte da estrutura foi tomada pela água. Na quinta-feira (13), foi registrada a segunda maior vazão da história das Cataratas, com 16,5 milhões de litros por segundo. A primeira foi em 1997, quando a vazão passou a ser registrada pela Copel.

A administração do Parque Nacional do Iguaçu da Argentina, informou que as equipes avaliam o prejuízo. A grande correnteza impede que os técnicos avaliem o estado dos pilares, que dão base a estrutura, onde estão montadas a passarela.

O Parque informou, ainda, que nos próximos dias a passarela que leva à "Garganta do Diabo” continuará fechada devido a vazão do rio Iguaçu permanecer em um nível muito alto, impedindo avaliar com precisão os danos. O diretor do Parque, Atilio Guzmán, informou que partes da estrutura deverão ser reconstruídos e a reabertura da passarela “não tem data”.

Com informações: Rádio Cultura Foz

