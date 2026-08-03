Cataratas do Iguaçu desmontam passarelas da Garganta do Diabo

As passarelas do Circuito Garganta do Diabo, localizadas no lado argentino do Parque Nacional Iguazú, na fronteira com Foz do Iguaçu, começaram a ser retiradas preventivamente nesta segunda-feira (3). A medida foi adotada pela concessionária Iguazú Argentina S.A. com o objetivo de proteger a estrutura e evitar danos materiais diante das projeções meteorológicas e hidrológicas que indicam um aumento expressivo na vazão do Rio Iguaçu, com possibilidade de inundações entre os meses de setembro e outubro.

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A expectativa da administração do parque é de que o setor permaneça fechado ao público por cerca de 40 dias. Durante a operação de desmontagem, as equipes técnicas farão a remoção dos pisos e das grades de proteção das passarelas, materiais que serão armazenados em uma área segura na estação de trem de acesso à Garganta do Diabo. O trabalho de remontagem e a consequente reabertura do circuito ainda não possuem uma data definida, dependendo inteiramente da evolução das condições climáticas e da normalização do nível do rio, enquanto as demais atrações e passeios do parque seguem operando sem interrupções.

O alerta preventivo está diretamente associado à atuação do fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico Equatorial. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o El Niño tende a favorecer o aumento das precipitações acima da média na Região Sul, elevando a incidência de eventos meteorológicos extremos como temporais, vendavais, tempestades de granizo e episódios frequentes de alagamentos e enchentes ao longo do segundo semestre.