Cataratas do Iguaçu aumenta em quase 6 vezes volume de água e passarela é interditada

O volume é de cerca de 8,8 milhões de litros de água por segundo após chuvas intensas na bacia do Rio Iguaçu





A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi interditada temporariamente na manhã deste domingo (11) após a vazão do Rio Iguaçu atingir cerca de 8,8 milhões de litros de água por segundo. O volume é quase seis vezes a média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. A interdição começou às 8h e foi adotada de forma preventiva, por segurança dos visitantes.

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Apesar da suspensão do acesso à passarela, o Parque Nacional do Iguaçu continua aberto para visitação. A Trilha das Cataratas e os mirantes permanecem acessíveis ao público. Os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também foram fechados temporariamente, pois podem apresentar pontos de alagamento com a elevação do nível do rio.

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O aumento da vazão está relacionado às chuvas registradas na bacia do Rio Iguaçu, que atravessa o Paraná. Não há previsão para a reabertura da passarela. Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, o acesso será liberado quando o volume de água diminuir para níveis considerados seguros e não houver previsão de nova elevação. Equipes da concessionária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) monitoram as condições do rio.

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Esta não é a primeira vez que a passarela é fechada por causa do aumento da vazão em 2026. Em setembro, o acesso pelo lado brasileiro ficou interditado por quatro dias, quando o volume ultrapassou 10 milhões de litros por segundo. Em julho, a passarela também foi fechada preventivamente após a vazão superar 9 milhões de litros por segundo.