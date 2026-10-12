Cataratas do Iguaçu atingem maior vazão do ano e passarela principal é interditada

As Cataratas do Iguaçu, localizadas em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registraram na manhã desta segunda-feira (12) a maior vazão do ano. O volume de água do Rio Iguaçu atingiu a marca de 11,8 milhões de litros por segundo às 7h, número que representa quase oito vezes a média histórica de 1,5 milhão de litros. O aumento expressivo do fluxo foi provocado pelas fortes e contínuas chuvas que atingiram a bacia do rio nos últimos dias.

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Devido à elevação rápida e intensa do nível da água, a passarela principal que aproxima os visitantes das quedas d'água precisou ser interditada de forma preventiva ainda na manhã de domingo (11), momento em que a vazão já marcava 8,8 milhões de litros por segundo. Para garantir a total segurança dos turistas, as trilhas das Bananeiras e do Poço Preto também tiveram os acessos suspensos temporariamente devido ao alto risco de alagamentos. A medida de contingência foi adotada em conjunto pela concessionária que administra o atrativo e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que seguem monitorando o comportamento do rio em tempo real. Por precaução semelhante, o lado argentino do parque também suspendeu as visitações nesta segunda-feira.

Apesar das restrições nos trechos mais baixos e próximos à água, os demais mirantes e trilhas do Parque Nacional do Iguaçu no Brasil continuam abertos e operando normalmente. Até o momento, não há uma previsão oficial para a reabertura da passarela principal. O fechamento preventivo das estruturas já se tornou uma medida padrão em períodos de cheia, sendo esta a terceira vez no ano que o acesso é bloqueado por questões de segurança. O último episódio semelhante havia ocorrido em julho, quando o fluxo ultrapassou os nove milhões de litros por segundo.

