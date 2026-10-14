Cataratas chegam a quase 16 milhões de litros por segundo e água cobre passarela no PR

Estrutura está interditada desde domingo; trilha e mirantes continuam abertos à visitação em Foz do Iguaçu





A vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), chegou a 15,8 milhões de litros de água por segundo nesta quarta-feira (14), segundo a Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu. Vídeos mostram a água passando por cima da passarela, interditada preventivamente desde domingo (11) e que teve parte de suas grades retiradas pela empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Cheia obriga remoção de grades nas Cataratas do Iguaçu e impacta Usina de Itaipu no PR



O volume informado corresponde a 15.800 metros cúbicos por segundo. A elevação do Rio Iguaçu ocorre após as chuvas intensas que atingiram o Paraná nos últimos dias.

Além da passarela, os caminhos do Poço Preto e das Bananeiras estão temporariamente fechados por segurança. A Trilha das Cataratas e seus mirantes permanecem abertos, assim como as demais áreas liberadas do parque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a concessionária, a passarela será reaberta quando as condições do rio permitirem a visitação com segurança. Não foi informado prazo para a liberação.

Passarelas foram interditadas temporariamente no domingo (11) - Foto: Reprodução Passarelas foram interditadas temporariamente no domingo (11) - Foto: Reprodução

Equipes da Urbia+Cataratas e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) monitoram continuamente a vazão do rio. A orientação é que os visitantes acompanhem os canais oficiais do parque para consultar atualizações sobre o funcionamento dos atrativos.

Apesar da cheia do Rio Iguaçu, o volume ainda está abaixo do recorde histórico das Cataratas, que foi registrado em 2014, quando a vazão atingiu 46 milhões de litros por segundo, quase três vezes o volume registrado nesta quarta-feira.

