Catadora de recicláveis é atropelada e arrastada por carro no PR

A motorista afirmou que não viu a vítima por conta da neblina

Uma catadora de recicláveis, de 23 anos, foi atropelada e arrastada por um carro na noite desta sexta-feira (19), em Curitiba, capital do Paraná. A jovem foi surpreendida no momento em que andava pela rua Lamenha Lins, no bairro Parolin.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente (assista abaixo). De acordo com informações, a motorista do veículo afirmou às autoridades que não percebeu a presença do carrinho no meio da rua por conta da neblina.

Nas imagens, é possível ver que com o impacto, os materiais recicláveis foram espalhados pela via pública e a vítima foi arrastada por alguns metros. A trabalhadora sofreu ferimentos, precisou ser imobilizado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e, então, encaminhada para um hospital.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) também atendeu a ocorrência. A condutora do carro informou aos policiais que o carro seria de sua mãe, e que havia pego o automóvel emprestado para ir até a casa de um amigo.

Veja o flagrante: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações RicMais.



