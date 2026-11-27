Os casos graves de Covid-19 voltaram a apresentar tendência de alta no Paraná e em outros cinco estados brasileiros, além do Distrito Federal, segundo o mais recente boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (26). Apesar do crescimento observado entre os dias 15 e 21 de novembro, a incidência no território paranaense permanece em nível baixo. Em Cascavel, no Oeste do estado, dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) apontam que 36 moradores desenvolveram quadros graves da doença neste ano, com quatro mortes registradas.

Os números constam no boletim epidemiológico estadual atualizado em 11 de novembro de 2026. Considerando todos os municípios da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, o total sobe para 44 casos graves. No acumulado de todo o Paraná em 2026, a Sesa contabilizou 10.058 notificações de síndrome gripal por Covid-19, 399 casos graves e 45 óbitos em decorrência da infecção.

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O avanço recente coincide com o monitoramento internacional da nova variante PJ.2.1 do coronavírus, classificada como linhagem sob monitoramento pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia 19 de novembro. Identificada originalmente no Canadá em maio deste ano, a variante chegou ao Brasil no fim de agosto e já foi detectada em diferentes estados. No Rio de Janeiro, um levantamento do Instituto Oswaldo Cruz em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde encontrou a PJ.2.1 em aproximadamente 58% dos genomas sequenciados em 167 amostras analisadas. Até o momento, não há confirmação pública de que a linhagem circule em Cascavel ou tenha relação direta com os registros graves do município.

De acordo com as avaliações iniciais da OMS, a nova variante apresenta características que podem facilitar a transmissão, mas ainda não existem evidências de que provoque quadros clínicos mais severos do que outras cepas em circulação, mantendo baixo o risco adicional para a saúde pública global. Segundo a Fiocruz, os sintomas permanecem semelhantes aos de gripes e resfriados comuns, incluindo febre, tosse, dor de garganta, coriza, cansaço, dor de cabeça e dores musculares. Por essa semelhança, a realização de testes é fundamental para confirmar o diagnóstico, enquanto sinais como falta de ar, dor persistente no peito ou dificuldade para respirar exigem atendimento médico de urgência.

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Com a aproximação das festas de fim de ano e o aumento de viagens e reuniões familiares, especialistas alertam para a proteção redobrada de idosos, pessoas imunossuprimidas e pacientes com doenças crônicas, que correm maior risco de complicações. Pessoas com sintomas gripais devem evitar contato próximo com esses grupos, além de adotar o uso de máscaras bem ajustadas e manter os ambientes ventilados.

Para reduzir o risco de hospitalizações e mortes, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Moradores de Cascavel podem verificar a necessidade de atualização vacinal e a disponibilidade de doses na unidade de saúde de referência, conforme endereços e horários divulgados no portal oficial da Prefeitura. O SUS também oferece tratamento antiviral gratuito para pacientes com maior risco de agravamento, como pessoas com 65 anos ou mais e adultos imunocomprometidos, desde que iniciado nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas mediante avaliação médica.