Casos de Covid-19 no Paraná chegam à 996.928

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (13) que o estado do Paraná registrou mais 5.053 casos confirmados e 132 mortes em decorrência da covid-19. Os números pertencem aos meses ou semanas anteriores e não deve ser tomado como base nas últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 996.928 casos confirmados e 24.042 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (29), fevereiro (21), março (103), abril (235) e maio (4.593) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (1), julho (3), agosto (5), setembro (20), outubro (4), novembro (14) e dezembro (24).

INTERNADOS – O informe relata que 2.411 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.906 pacientes em leitos SUS (906 em UTI e 1000 em enfermaria) e 505 em leitos da rede particular (278 em UTI e 227 em enfermaria).

Há outros 2.657 pacientes internados,1.039 em leitos UTI e 1.618 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 132 pacientes. São 57 mulheres e 75 homens, com idades que variam de 20 a 92 anos. Os óbitos ocorreram de 278 de dezembro de 2020 a 12 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (20), São José dos Pinhais (9), Londrina (6), Irati (5), Maringá (5), Marilândia do Sul (3), Matinhos (3), Palmas (3), Porto Amazonas (3), União da Vitória (3), Araucária (2), Astorga (2), Cascavel (2), Fazenda Rio Grande (2), Guarapuava (2), Imbaú (2), Ivaiporã (2), Jacarezinho (2), Mandaguaçu (2), Palmeira (2), Paranaguá (2), Paranavaí (2), Pato Branco (2) e Presidente Castelo Branco (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Altônia, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Cambara, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Candói, Carambeí, Carlopolis, Castro, Colorado, Corbélia, Foz do Jordao, Guaíra, Itaperuçu, Jardim Alegre, Leópolis, Mandaguari, Maripá, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Moreira Sales, Nova Santa Barbara, Pinhais, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Ramilândia, Rebouças, Renascença, Rolândia, Salto do Itararé, Santa Fé, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Sarandi, Sulina, Terra Boa, Ubiratã e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.749 casos de residentes de fora, sendo que 143 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – 20 casos residente no Paraná. 20 óbitos residente no Paraná. 1 óbito e 1 caso fora do Paraná

Um caso e óbito confirmado (M,72) no dia 29/11/2020 em SAO JOSE DOS PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,80) no dia 03/01/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,64) no dia 23/01/2021 em MANOEL RIBAS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,66) no dia 29/01/2021 em AMPERE foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,62) no dia 17/01/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,71) no dia 30/01/2021 em MARINGA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,55) no dia 18/02/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,72) no dia 23/02/2021 em CAMPO LARGO foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,63) no dia 25/02/2021 em TIJUCAS DO SUL foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,84) no dia 26/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,55) no dia 05/03/2021 em PONTA GROSSA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,83) no dia 03/10/2020 em SAO JOSE DOS PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,82) no dia 22/01/2021 em ALMIRANTE TAMANDARE foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,82) no dia 18/03/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,90) no dia 15/03/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,79) no dia 08/03/2021 em SAO PAULO/SP foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,44) no dia 23/03/2021 em PINHAIS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,68) no dia 15/03/2021 em MARINGA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,82) no dia 01/04/2021 em NOVA ESPERANCA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,74) no dia 01/04/2021 em ARAUCARIA foi excluído por erro de notificação;

Um caso confirmado (M,78) no dia 06/04/2021 em CASCAVEL foi excluído por erro de notificação;

Um óbito confirmado (M,55) no dia 01/05/2021 em PATO BRANCO foi excluído por erro de notificação.

Com informações: SESA