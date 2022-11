Casos confirmados de Covid crescem mais de dez vezes em novembro

Da Redação

Em 19 dias, o número diário de novos casos aumentou mais de dez vezes

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado (19) revela mais 1.393 casos confirmados de Covid-19. É o terceiro dia que o Estado confirma mais de mil casos da doença. Em 19 dias, o número diário de novos casos aumentou mais de dez vezes, já que 1 de novembro foram confirmados 134 casos de coronavírus. As informações são do portal Bem Paraná.

Também foram divulgadas neste sábado mais duas mortes por Covid, uma mulher de 75 anos e um homem de 88 anos. Eles moravam em Pinhais e Diamante do Sul. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: novembro (1306), outubro (66), agosto (2), julho (2), junho (1), maio (1), abril (1), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2022; julho (1), abril (3), março (1) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (2) e novembro (1) de 2020.

De acordo com o boletim deste sábado, o Paraná soma 2.748.789 casos de Covid desde o início da pandemia e 45.220 mortes.

Segundo o boletim, há 197 pacientes internados em enfermarias e 49 em UTIs do SUS no Paraná com síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). A taxa de ocupação em UTIs SUS geral no Paraná está 88% nos leitos para adultos e 70% nos pediátricos.

O Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta (18), reforça o crescimento dos casos de covid-19, que já corresponde a 47% dos resultados positivos para vírus respiratórios nas últimas quatro semanas.

Em nível nacional, o aumento moderado de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na tendência de longo prazo está presente em 12 de 27 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Referente à Semana Epidemiológica (SE) 45, período de 6 a 12 de novembro, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 14 de novembro.

O Paraná ainda não aparece com tendência de alta de casos a longo prazo, mas Curitiba já está no mapa com probabilidade de crescimento de 75% nas síndromes respiratórias graves a longo prazo.

Evolução dos casos de Covid confirmados no Paraná em Novembro:

Dia 19/11 1.393 casos

Dia 18/11 1.210 casos

Dia 17/11 1.139 casos

Dia 16/11 213 casos

Dia 15/11 308 casos

Dia 14/11 165 casos

Dia 13/11 216 casos

Dia 12/11 464 casos

Dia 11/11 530 casos

Dia 10/11 387 casos

Dia 9/11 258 casos

Dia 8/11 285 casos

Dia 7/11 148 casos

Dia 6/11 105 casos

Dia 5/11 249 casos

Dia 4/11 257 casos

Dia 3/11 111 casos

Dia 2/11 169 casos

Dia 1/11 134 casos

