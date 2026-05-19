Caso Icaraíma: filho e irmão dos acusados de matar cobradores é preso

Carlos Eduardo Cândido Buscariollo foi preso nesta terça-feira (19) pela Polícia Civil de São Paulo (PC-SP), em Presidente Prudente (SP), durante operação de combate ao tráfico de drogas. Ele é filho de Antônio Buscariolo e irmão de Paulo Ricardo Buscariolo, apontados como autores do quádruplo homicídio registrado em Icaraíma (PR), no Noroeste do Paraná, em agosto de 2025.

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Segundo as investigações, as quatro vítimas foram assassinadas no momento em que realizavam a cobrança de uma dívida financeira. Antônio e Paulo Ricardo fugiram logo após o crime e seguem foragidos da Justiça.



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A PC-SP esclareceu que a prisão de Carlos Eduardo por tráfico de drogas não interfere nas investigações sobre os homicídios, que permanecem sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná (PCPR). As buscas pelos dois foragidos continuam em andamento.