Caso Franciele Rigoni: marido é indiciado por homicídio qualificado

Adair José Lago, marido e suspeito de assassinar a própria esposa, Franciele Gusso Rigoni, foi indiciado por homicídio qualificado. Além dele, o outro suspeito envolvido no crime que foi detido durante as investigações, Wesley Lopes, também foi indiciado. Os dois também responderão por traição, emboscada e fraude processual.

continua após publicidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta terça-feira (15) que o inquérito sobre a morte de Franciele foi concluído. A mulher, de 35 anos, foi encontrada morta com ferimentos na cabeça e no tórax, no dia 31 de maio, em Colombo, na Grande Curitiba. A vítima foi localizada dentro do carro da família.

- RELEMBRE: Marido de mulher encontrada morta no carro foi flagrado dirigindo

continua após publicidade

Segundo o delegado responsável pelo caso, Herculano de Abreu, Adair José buscou o comparsa, passou em um comércio e comprou uma touca e um par de luvas. "Na sequência, os dois seguiram até a residência, e o segundo suspeito ficou escondido no banco traseiro do carro até o momento oportuno de entrar na casa e matar a Franciele, que estava deitada no sofá”, disse.

A última foto da mulher com vida foi tirada pelo própria marido, momentos antes do assassinato. Ela esta deitada no sofá da residência, com o cachorro de estimação no colo. Conforme a PCPR, Adair enviou a foto para o Wesley, que ainda aguardava escondido no veículo.

Foto por Da Redação

"Para nós, o que tem de importante é o horário em que a foto foi tirada. Que este horário ela estava com vida e conversando com as amigas. Então o comparsa neste horário já estava na casa, então temos a certeza da participação dele no crime", explicou o delegado. Logo na sequência, o homem teria entrado na casa e o crime foi cometido.



continua após publicidade

- ARMA DO CRIME: Caso Franciele: troféu de bronze pode ter sido arma do crime

O delegado Abreu afirmou que Adair José Lago planejou a morte da esposa por dinheiro. "Todas as evidências mostram que ele premeditou este crime por dinheiro. Já está claro. Inclusive ele fez as apólices de seguro em nome da esposa", descreveu a autoridade

Segundo as investigações da PCPR, Adair tinha dívidas devido a investimentos em pirâmides financeiras. Ainda, o delegado afirma que o outro suspeito, Wesley, foi contratado por Adair e receberia R$ 25 mil para ajudar a matar Franciele.

continua após publicidade

Conforme a polícia, uma tentativa de transferência bancária de R$ 10 mil, partindo de Adair para Wesley, foi detectada logo após o crime. A transação não foi efetuada devido ao horário.

O Ministério Público já ofereceu denúncia contra os suspeitos, que estão presos.

Siga o TNOnline no Google News