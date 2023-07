Caso Daiane: policial penal envolvido em morte de jovem é indiciado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito sobre a morte de Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos. A jovem morreu no último dia 28 de maio, em frente a uma casa noturna de Cascavel, depois de ter sido agredida por guardas, largada na rua, atropelada por um carro e arrastada por 70 metros.

Fabiano Moza, delegado responsável pelo caso, informou que o policial penal envolvido no caso, que trabalhava como segurança da boate, espirrou um produto nos olhos da jovem, a deixando desorientada. Por esse motivo, ela deitou no meio da Avenida Paraná. Com a vítima já no chão, o policial penal borrifou mais duas vezes o produto no olhos dela. Ele foi indiciado por homicídio doloso com dolo eventual.

- RELEMBRE: Mulher é agredida por seguranças, atropelada e arrastada por 70 metros

Segundo o delegado, em relação ao carro que atropelou Daiane, o laudo conclui que o motorista transitava com velocidade de 73km/h, velocidade acima dos 60km/h permitidos para a via. O condutor foi indiciado por homicídio culposo.

Os outros seguranças que trabalhavam na noite do acidente e que aparecem nas gravações das câmeras de monitoramento, foram indiciados por omissão de socorro. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) que vai analisar se vai ou não oferecer denúncia contra os envolvidos.

Ainda de acordo com laudo, a morte de Daiane foi causada por traumatismo crânio encefálico. As informações são do g1 Paraná.

